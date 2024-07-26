Cem Özkök'e büyük ceza!

Temizlik yaptığı videolarla milyonlarca takipçiye ulaşan ‘Fosur fosur’ fenomen Cem Özkök, bir ürünün tanıtımını yaparken reklam ibaresini kullanmadı.Hal böyle olunca Özkök için ceza geliyorum dedi.Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, sosyal medya kullanıcılarını güvene almak için ürün tanıtımlarında 'reklam' ibaresini kullanmayı zorunlu kılmıştı. Paylaşımında tüketiciyi reklam konusunda uyarmayan Foşur Foşur Cem Özkök, verilen 500 bin TL'lik cezayı ödedi.Özkök, ödediği ceza sonrası sosyal medya hesabında şu sözleri söyledi:Az önce 500.000 TL bir ceza ödedim. Üstelik kendi markama ait lavanta yağını anlatırken yalnızca bir reklam yazmadım diye. Dediler ki 'Gizli reklam bu'.Dedim ki kendi markam, buyurun bu da levham, şirket bilgilerim, vergilerim vs. Dediler ki, 'reklam yazsaydın' bir 500.000 TL... Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten?