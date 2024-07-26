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Cem Özkök'e büyük ceza!

Sosyal medya hesaplarında temizlik yaptığı videolarla bilinen Cem Özkök, kendi markasını tanıtırken reklam ibaresi kullanmadığı için 500 bin TL ceza ödedi.

Ekleme: 26.07.2024 - 09:18 Güncelleme: 26.07.2024 - 09:19 / Editör: Ozge Selin
Temizlik yaptığı videolarla milyonlarca takipçiye ulaşan ‘Fosur fosur’ fenomen Cem Özkök, bir ürünün tanıtımını yaparken reklam ibaresini kullanmadı.

Hal böyle olunca Özkök için ceza geliyorum dedi.

Cem Özkök'e büyük ceza!

500 bin TL ceza ödedi

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, sosyal medya kullanıcılarını güvene almak için ürün tanıtımlarında 'reklam' ibaresini kullanmayı zorunlu kılmıştı. Paylaşımında tüketiciyi reklam konusunda uyarmayan Foşur Foşur Cem Özkök, verilen 500 bin TL'lik cezayı ödedi.

İsyan etti

Özkök, ödediği ceza sonrası sosyal medya hesabında şu sözleri söyledi:

Az önce 500.000 TL bir ceza ödedim. Üstelik kendi markama ait lavanta yağını anlatırken yalnızca bir reklam yazmadım diye. Dediler ki 'Gizli reklam bu'.

Dedim ki kendi markam, buyurun bu da levham, şirket bilgilerim, vergilerim vs. Dediler ki, 'reklam yazsaydın' bir 500.000 TL... Şimdi sorarım bu hak mı? Helal mi gerçekten?

Cem Özkök'e büyük ceza!
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