4 aylık kızı Mira Milena’yı paylaştı!

İki ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay 'Savaşçı' dizisinin setinde tanışmış ve birbirlerine aşık olmuşlardı.2022 yılında evlenen ünlü çift, 4 ay önce bu evliliklerini bir de bebekle taçlandırdı. Ünlü çift, kızlarına Mira Milena ismini verdi.Bir süre bebeklerinin yüzünü gizleyen ünlü çift, bugün Berk Oktay'In paylaşımıyla birlikte kızlarının yüzünü ilk kez göstermiş oldu.Kızıyla sahilde gezerken bir fotoğrafını paylaşan Oktay, paylaşımın altına ise, "Tek gerçek…" yazdı.