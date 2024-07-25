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Yeni sevgilisi ortaya çıktı!

En son Survivor Murat Ceylan'la aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Hande Doğandemir, ters köşe yaptı.

Ekleme: 25.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Hayatımın Aşkı, Güneşi Beklerken, Can Kırıkları, Annemizi Saklarken ve son olarak Hayat Bugün dizisinde rol alan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, özel hayatıyla gündem oldu.

“Geldi benimki”

Sosyal medyanın aktif isimlerinden Doğandemir, önceki gün Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştığı fotoğrafta yeni aşkının yüzünü göstermeyip “Geldi benimki” notunu düştü.

47 yaşındaki mimar

Doğandemir'in gizemli sevgilisinin, 47 yaşındaki mimar Emre İzer olduğu ortaya çıktı.

Şebnem Bozoklu'nun eski eşiyle

Emre İzer, 2010 yılında ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu ile evlenmişti. İzer ve Bozoklu'nun evliliği 6 yıl sürmüştü.

Yeni sevgilisi ortaya çıktı!

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