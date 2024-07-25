Masterchef'te kavga çıktı!

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde; Deniz ile Leyla arasında gergin anlar yaşandı. Deniz'in sosyal medyada da tepki çeken tavırları, yarışmacılar arasında da sorun oluşturmaya başladı.Deniz, "Size şefleri dinleyin diye bir şey söylemeyeceğim o olması gereken bir şey. Biz yukarıdan baktığımızda sizin orada doğru yaptığınızı zannettiğiniz görüyor ve uyarıyoruz. Bunu art niyet için yapmıyoruz. Sizlerden birini yukarı çıkması bize ekstra bir şey katmıyor. Sizi uyarırken biriniz mutlu olurken diğeriniz demoralize olabiliyor. Geçen hafta böyle bir gerginlik oldu. Benim sesimi duymak istemiyorsanız ya da yardım da istemiyorsanız 'Bana karışma' diyebilirsin. Sen istemeyebilirsin ama çıkmasını istediğim kişiye yardım edeceğim. Baştan söyleyeyim de gerginlik çıkmasın. Şef ya da usta yemeğin nasıl yapıldığını anlatabilir ama öğretemez. Bu sizin becerinize kalmış" dedi.Bu duruma sinirlenen Leyla, "Şef gibi eline almış yazıp duruyor. Saygısız" dedi. Tepkilerini sürdüren Leyla, "Yukarı çıkanları tebrik ederim. Bizler de oraya geleceğiz. Bize destek olmalarını beklerdim. İlk turdan sonra '6 kişi iyi seçilmiş' demeleri hiç hoş değil" dedi. Deniz'in kendisine "Canım burada hiçbir şey gizli kalmıyor" demesine de sinirlenen Leyla, "Ben senin canın değilim. İsmim Leyla soyadım da Ünlü" dedi.