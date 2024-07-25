  • USD: 32,98 - 33,04
  • EURO: 35,78 - 35,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Masterchef'te kavga çıktı!

MasterChef'in son bölümüne Leyla ile Deniz arasında yaşanan polemik damgasını vurdu. Deniz'in tavırlarına sinirlenen Leyla, vermiş olduğu tepkiyle MasterChef'e damga vurdu.

Ekleme: 25.07.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.07.2024 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde; Deniz ile Leyla arasında gergin anlar yaşandı. Deniz'in sosyal medyada da tepki çeken tavırları, yarışmacılar arasında da sorun oluşturmaya başladı.

Masterchef'te kavga çıktı!

Deniz, "Size şefleri dinleyin diye bir şey söylemeyeceğim o olması gereken bir şey. Biz yukarıdan baktığımızda sizin orada doğru yaptığınızı zannettiğiniz görüyor ve uyarıyoruz. Bunu art niyet için yapmıyoruz. Sizlerden birini yukarı çıkması bize ekstra bir şey katmıyor. Sizi uyarırken biriniz mutlu olurken diğeriniz demoralize olabiliyor. Geçen hafta böyle bir gerginlik oldu. Benim sesimi duymak istemiyorsanız ya da yardım da istemiyorsanız 'Bana karışma' diyebilirsin. Sen istemeyebilirsin ama çıkmasını istediğim kişiye yardım edeceğim. Baştan söyleyeyim de gerginlik çıkmasın. Şef ya da usta yemeğin nasıl yapıldığını anlatabilir ama öğretemez. Bu sizin becerinize kalmış" dedi.

Bu duruma sinirlenen Leyla, "Şef gibi eline almış yazıp duruyor. Saygısız" dedi. Tepkilerini sürdüren Leyla, "Yukarı çıkanları tebrik ederim. Bizler de oraya geleceğiz. Bize destek olmalarını beklerdim. İlk turdan sonra '6 kişi iyi seçilmiş' demeleri hiç hoş değil" dedi. Deniz'in kendisine "Canım burada hiçbir şey gizli kalmıyor" demesine de sinirlenen Leyla, "Ben senin canın değilim. İsmim Leyla soyadım da Ünlü" dedi.

Masterchef'te kavga çıktı!

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Müjde duyuruldu! 331 kilometrelik olacak: 'Geçişi tamamlayacağız'
İstanbul'da yoldan çıkan İETT otobüsü kaza yaptı! Ekipler sevk edildi
Bakan Işıkhan: Bazı belediyeler borçlarını ödeme iradesini gösterdi
Ekonomide kritik temaslar! Mehmet Şimşek ile Merkez Bankası Başkanı Brezilya'da! İşte masadaki konular
Okul bahçesindeki çimi bile biçmekten acizler
MSB'den terörle mücadele açıklaması: 1 Ocak'tan itibaren 1521 terörist etkisiz hale getirildi
Acı bilanço! Gazze'deki can kaybı 39 bin 175'e yükseldi
AK Partili İnan'dan Tugay'a: Çiftlik Bank'ı aratmayan dolandırıcılık hikayesi
İstanbul Havalimanı Avrupa'da lider! Bakan Uraloğlu verileri değerlendirdi
Üsküdarlılar yaz ortasında temiz suya hasret kaldı... Musluklardan çamur akıyor
Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine karar verildi
Kırklareli İğneada'daki 'Sisli Vadi' bungalov evleri 6 kişiye mezar olmuştu: Bilirkişi raporunda yeni detay!
AK Partili Kaya’dan CHP’ye kooperatif çıkışı: İzmirli hemşehrilerimizi yine yarı yolda bıraktılar
Donald Trump'tan şoke eden 'Kamala Harris' çıkışı: ABD'yi yok edecek!
Soykırımcı Netanyahu ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılandı
Kritik MGK iki ay sonra yeniden toplanıyor! İşte masadaki önemli başlıklar
Joe Biden adaylıktan çekilme kararı sonrası ilk kez konuştu
Aynı bahanelerle vatandaşı oyalıyorlar! Restoranlarda menü oyunu
Bakan Yerlikaya duyurdu! 13 ilde DEAŞ'a operasyon
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine müjde! Motoine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Motoine indirim geliyor

Tesla'dan tamamen sürücüsüz otomobil geliyor... Robotaksi'nin yeni tanıtım tarihi belli oldu

Tesla'dan tamamen sürücüsüz otomobil geliyor... Robotaksi'nin yeni tanıtım tarihi belli oldu

Naci Görür'den yeni uyarı: 2 bölgeyi işaret etti: Her an büyük bir deprem olabilir

Naci Görür'den yeni uyarı: 2 bölgeyi işaret etti: Her an büyük bir deprem olabilir

Türk vatandaşlığı almak için 3 kurumdan 'temiz kağıdı' şartı

Türk vatandaşlığı almak için 3 kurumdan 'temiz kağıdı' şartı

WhatsApp'a yeni özellik: İnternet olmadan...

WhatsApp'a yeni özellik: İnternet olmadan...