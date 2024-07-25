Evrim Alasya'dan 'şiddet' açıklaması

Evrim Alasya, konuk olduğu programda, "Sektörde psikolojik şiddete maruz kaldınız mı?" sorusuna, "Fiziksel hiç olmadı ama psikolojik şiddete maruz kaldım. Bence çok ağır bir durum. Sahnede aşağılanmalar ve küfürler oldu. O zaman küçüktüm. Daha iyi oynamam için yapılıyor zannediyordum" cevabını verdi.Evliliğe bakış açısı hakkında ise 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusu, "İnsan doğasına aykırı olduğunu düşünüyorum. Hiçbir zaman evlilik hayali kurmadım" açıklamasını yaptı.