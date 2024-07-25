Estetik iddialarını yalanladı!

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı Bahar'da hayat verdiği Rengin karakteri ile şu sıralar ekranda olan Ecem Özkaya, estetik iddialarına son noktayı koydu.

Ünlü oyuncu Ecem Özkaya, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekmişti.



Estetikli olduğu düşünlüyordu



Eski hali uzun süre konuşulan ünlü ismin değişimini görenler estetik yaptırdığını iddia etmişti.



“Benim haberim yok”



Hakkında çıkan estetik söylentilerine cevap veren Özkaya, “Bilmiyorum benim haberim yok bunu yaptırdığımdan.



'Neşter operasyonu yok'



Zaman içerisinde herhalde bu vücudun oturması mı diyeyim, kolajen yapının azalmasına bağlı yanaklardaki tatlı dolgunlukların gitmesi mi diyeyim. Herhalde ona bağlı. Muhtemelen bunu getirdi. Benim girdiğim estetik, neşter operasyonu gibi bir durum yok.' diyerek estetik iddialarına son noktayı koydu.