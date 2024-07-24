Ünlü oyuncu İnfluencer oldu!

En son "Doğduğun ev kaderindir" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz 37 yaşındaki Gülcan Arslan, Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı kısa ilişkiyle çok konuşulmuştu.Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, oyunculuğa ara vererek son dönemin trendi olan Influencer oldu.Oyunculuktan yorulan ve kolay yoldan para kazanmayı seven ünlü ismin kazandığı tutar, dudak uçuklattı.İddiaya göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin TL civarında bir ücret alıyor.