Ünlü oyuncu İnfluencer oldu!
'Bir Çocuk Sevdim' dizisindeki Mine karakteriyle tanınan Gülcan Arslan, meslek değiştirdi. Oyunculuğa ara veren Arslan, Influencer oldu.
En son "Doğduğun ev kaderindir" dizisiyle ekranlarda gördüğümüz 37 yaşındaki Gülcan Arslan, Uraz Kaygılaroğlu ile yaşadığı kısa ilişkiyle çok konuşulmuştu.
Influencer Gülcan
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, oyunculuğa ara vererek son dönemin trendi olan Influencer oldu.
Oyunculuktan yorulan ve kolay yoldan para kazanmayı seven ünlü ismin kazandığı tutar, dudak uçuklattı.
100 bin TL
İddiaya göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin TL civarında bir ücret alıyor.
Influencer Gülcan
Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla da adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu, oyunculuğa ara vererek son dönemin trendi olan Influencer oldu.
Oyunculuktan yorulan ve kolay yoldan para kazanmayı seven ünlü ismin kazandığı tutar, dudak uçuklattı.
100 bin TL
İddiaya göre; Arslan, markalarla yaptığı iş birlikleri sayesinde bir post veya bir hikâye karşılığında 24 saatte 100 bin TL civarında bir ücret alıyor.