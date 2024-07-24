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Hadise'nin sahnede korku dolu anları!

Bodrum'da sevenleriyle buluşan ünlü şarkıcı Hadise, bir hayranı yüzünden sahnede korku dolu anlar yaşadı.

Ekleme: 24.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 24.07.2024 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Sahnede giydikleri ve seksi danslarıyla sürekli gündem olan şarkıcı Hadise, bu defa bambaşka bir konuyla haber oldu.

Hadise, dün akşam Bodrum'da sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkılarını söyleyerek dans eden Hadise, bir hayranının sahneye çıkmasıyla şaşkına döndü.

Hadise'nin sahnede korku dolu anları!

Koruma devreye girdi

Sahnede Sıfır Tolerans şarkısını söyleyen Hadise ile fotoğraf çektirmek isteyen genç erkek sahneye çıktı. Çocuğun Hadise'ye yaklaştığını gören koruması hemen araya girerek uzaklaştırdı. Koruma ve çocuk arasındaki arbede de omzuna darbe alan Hadise, neye uğradığını şaşırdı.

Kısa süreli bir şaşkınlık yaşayan Hadise, omzunu tutarak şarkısını söylemeye devam etti.

Hadise'nin sahnede korku dolu anları!
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