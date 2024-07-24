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Alişan'dan duygulandıran paylaşım

Alişan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla kardeşine olan özlemini her fırsatta gösteriyor. Alişan duygulandıran bir paylaşım yaptı. İşte o paylaşım...

Ekleme: 24.07.2024 - 11:18 Güncelleme: 24.07.2024 - 11:19 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı Alişan 2021 yılında koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı bir an olsun unutmuyor.

Alişan hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı ölüm yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı mesaj ile duygulandırdı.

Alişan'dan duygulandıran paylaşım

Alişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ın 3. ölüm yıldönümünde Instagram'dan bir mesaj yayınladı. Alişan'ın bu paylaşımı duygulandırdı.

İşte Alişan'ın o paylaşımı;

"3 koca yıl geçti sensiz… Tam da bu geceydi… 21 Temmuz 2021…Biz sen gittiğin günden beri, sensizliği hissettirmemek için çalışıyoruz Selçuk’um.. Ama öyle bir dokunmuşsun ki hepimizin hayatına, kardeş, oğul, eş, baba, abi, arkadaş, dost olmuşsun ki bize, nereye gitsem mutlaka iyiliğinin dokunduğu birisi çıkıyor karşıma ve seni anlatıyor.. Ben de her defasında Allah’ım iyi ki benim kardeşim olmuş diyorum içimden… Hayatta değil ama hala benim göğsümü kabartıyor hala dua alıyor herkesten şükürler olsun diyorum.. Ben seni Eyşan’ıma, Ceylan’ıma, Burak’ıma ve Eliz’ime anlatmaya devam edicem.. Fotoğraflarımız her sene biraz daha eskiyecek ama sen yüreğimizde hep en son görüştüğümüz halinle kalacaksın.. Seni çok özledim, özledik.. Allah'ım sana ve bu vesileyle yazdıklarımı okuyan herkesin kaybettiği yakınlarımıza rahmetiyle muamele edip cennetiyle mükafatlandırsın İnşallah.."

Alişan'dan duygulandıran paylaşım
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