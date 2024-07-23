Ünlü çift hastanelik oldu!

Murat Ünalmış (2011–2012) ve Sarp Levendoğlu'yla (2014–2017) evlenip boşanan Birce Akalay, kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile gözlerden uzak aşk yaşamaya başlamıştı.Geçtiğimiz ay 40'ıncı yaşını kutlayan Akalay, ilişkisiyle ilgili "Mutluluk paylaştıkça çok güzel bir şey. Huzurlu olmak... Her şey çok keyifli" şeklinde konuşmuştu.Birce Akalay'ın, önceki gece sevgilisiyle Hakan Kurtaş ile evinde birlikteyken acilen hastaneye gittiği ortaya çıktı. Yer aldığı projede çekimler esnasında düşen ünlü ismin göğsünü zedelediği öğrenildi.Ağrı yaşayan oyuncu, gece sevgilisi Hakan Kurtaş ile soluğu Maslak'ta bulunan özel bir hastanede aldı.Yapılan tetkikler sonucunda riskli bir durum olmadığını tespit ettiren oyuncu, ardından doktorun kendisine yazdığı ilaçları almak için hastaneden ayrıldı.Akalay, muhabirlerin "Geçmiş olsun" cümleleri karşısında, "Önemli bir durum yok, çok teşekkür ederim" açıklamasında bulunarak aracına bindi ve sevgilisiyle birlikte oradan ayrıldı.