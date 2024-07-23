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Okan Kurt imaj değiştirdi

Okan Kurt, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'ye özendi; saçlarını sarıya boyattı

Ekleme: 23.07.2024 - 10:34 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Gündemi yakından takip eden ve düşüncelerini çekinmeden dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık konuşuluyor.

Şimdi de Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.

Mauro Icardi'ye özendi

Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, imaj değiştirdi. Kurt'un son hali, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi'ye benzetildi.

Saçlarını Icardi’nin saç rengine boyatan eşini Demet Akalın, sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.

"Okardi"

Akalın, eşi Okan Kurt'un yeni imajını Instagram hesabından "Okardi" notuyla paylaştı.

Okan Kurt imaj değiştirdi
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