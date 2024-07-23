Gündemi yakından takip eden ve düşüncelerini çekinmeden dile getiren ünlü şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık konuşuluyor.Şimdi de Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi.Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt, imaj değiştirdi. Kurt'un son hali, Galatasaray'ın yıldız futbolcularından Mauro Icardi'ye benzetildi.Saçlarını Icardi’nin saç rengine boyatan eşini Demet Akalın, sosyal medya hesabında paylaşmayı ihmal etmedi.Akalın, eşi Okan Kurt'un yeni imajını Instagram hesabından "Okardi" notuyla paylaştı.