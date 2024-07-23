New York tarzı olay oldu!

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında.Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.Her paylaştığına yorum ve beğeni yağan Saraçoğlu, şimdilerde New York'ta. Her gittiği yerden fotoğraflar paylaşan Afra Saraçoğlu'nun son pozları yine olay oldu.Güzel oyuncunun mini elbiseli tarzı hiç beğenilmedi. Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'masa örtüsü gibi', 'giyinmeyi bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.