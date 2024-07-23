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New York tarzı olay oldu!

Dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde alan Afra Saraçoğlu'nun son durağı New York olmuştu. Güzel oyuncunun son pozlarına yorum yağdı.

Ekleme: 23.07.2024 - 09:58 Güncelleme: 23.07.2024 - 10:00 / Editör: Ozge Selin
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çeken isimler arasında.

Sosyal medyada aktif olan ünlü isim, dizisinin sezon finali yapmasının ardından soluğu tatilde aldı.

New York tarzı olay oldu!

New York pozları

Her paylaştığına yorum ve beğeni yağan Saraçoğlu, şimdilerde New York'ta. Her gittiği yerden fotoğraflar paylaşan Afra Saraçoğlu'nun son pozları yine olay oldu.

New York tarzı olay oldu!

"Masa örtüsü"

Güzel oyuncunun mini elbiseli tarzı hiç beğenilmedi. Saraçoğlu'na sosyal medyada; 'masa örtüsü gibi', 'giyinmeyi bilmiyor' gibi yorumlar yapıldı.

New York tarzı olay oldu!
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