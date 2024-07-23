Aşıklar Kapadokya'da görüntülendi!

Hayatına alacağı adamı uzun zamandır arayan Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka'ya gönlünü kaptırdı.

Ekranların dikkat çeken başarılı güzellerinden Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı." diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu.İlişkilerde bir türlü yüzü gülmeyen Sancaktutan, iddiaya göre yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, kalbini aynı ajansa bağlı olduğu Kubilay Aka’ya kaptırdı.Sancaktutan'ın şu sıralar Kapadokya’da Kubilay Aka’yla beraber olduğu söylentiler arasında. Aka, geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya’da vakit geçirdi.