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Aşıklar Kapadokya'da görüntülendi!

Hayatına alacağı adamı uzun zamandır arayan Hafsanur Sancaktutan, kendisi gibi oyuncu olan Kubilay Aka'ya gönlünü kaptırdı.

Ekleme: 23.07.2024 - 09:40 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Ekranların dikkat çeken başarılı güzellerinden Hafsanur Sancaktutan, aşk hayatı sorusuna, "Ortalıkta adam kalmadı." diyerek cevap verince sosyal medyada gündem olmuştu.

Aşıklar Kapadokya'da görüntülendi!

Yeni aşk

İlişkilerde bir türlü yüzü gülmeyen Sancaktutan, iddiaya göre yeni aşka yelken açtı. Güzel oyuncu, kalbini aynı ajansa bağlı olduğu Kubilay Aka’ya kaptırdı.

Aşıklar Kapadokya'da görüntülendi!

Kapadokya’da aşk

Sancaktutan'ın şu sıralar Kapadokya’da Kubilay Aka’yla beraber olduğu söylentiler arasında.  Aka, geçen hafta sonu ilk kez sevgilisiyle dizi seti için bulunduğu Kapadokya’da vakit geçirdi.

Aşıklar Kapadokya'da görüntülendi!
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