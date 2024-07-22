Yeni sevgilisiyle görüntülendi!

Sosyal medyanın en ünlü fenomeni Danla Bilic, yakın arkadaşı Ala Tokel'e özendi. Şu sıralar Danla Bilic'in de gönlünü futbolcuya kaptırdığı iddialarıyla konuşuluyor.Danla Bilic ve milli futbolcu Alemdar, bir gece yarısı birbirlerini takibe alınca aşk dedikoduları alevlendi.Ünlü fenomen geçtiğimiz gün ise 21 yaşındaki milli futbolcu Doğan Alemdar ile ilk kez görüntülendi. Belgrad sokaklarında vakit geçiren ikilinin arasında yaşananlar merak edildi.Fenomenlerin futbolcularla beraber olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Ala Tokel aşkını gizlemezken Danla Bilic ise bu konuda sessizdi. Ta ki ünlü futbolcu ile takipleşene kadar.