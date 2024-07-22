Dünyaca ünlü ismin büyük kaybı!

Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu ve yönetmen Clint Eastwood'un hayat arkadaşı Christina Sandera hayatını kaybetti. Clint Eastwood BBC News'e yaptığı açıklamada; "Christina sevimli, şefkatli bir kadındı ve hayatımın önemli bir parçasıydı." dedi ve onu çok özleyeceğini belirtti.Hollywood sinemasının en büyük aktörleri arasında yer alan Clint Eastwood, Christina Sandera ile 2014 yılından bu yana birlikteydi. İki isim tanıştıkları sırada Christina Sandera, Clint Eastwood'un California'daki otel ve restoranında hostes olarak çalışmaktaydı.Gözlerden uzak olan iki isim, bazı etkinliklerde bir araya geliyorlardı.