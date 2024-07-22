Aşk iddialarına cevap verdi!

Rapçi Sefo'dan ayrılan Melisa Döngel'in (24), gönlünü Sergen Yalçın'a (51) kaptırdığı iddia edilmişti. Alaçatı'da birlikte tatil yaptıkları söylenen ikilinin, yaş farkı da gündeme damga vurmuştu.İddiaların ardından Sefo, Instagram hesabından kusma emojisiyle paylaşım yapmıştı.Melisa Döngel, son olarak önceki akşam Bebek'te objektiflere takıldı. Ünlü isim, gazetecilerle konuşarak menajeri ve arkadaşlarıyla birlikte yemek yediklerini söyledi."Şahsımıza ait yeni projelerimizin bir toplantısını yaptık. Yaz devam ediyor o yüzden yaz sonrası için net bir şey konuşamıyorum" diyen oyuncu, "Okuduğum projeler var şu an en doğru şekilde değerlendirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Döngel, geçtiğimiz haftalarda yaptığı tatil paylaşımları hakkında, "Ben çalıştım, sinema filmi çektik. Onlar benim eski fotoğraflarımdı. Bir iki kez minnacık tatil yaptım. Orda bir sürü fotoğraf çektim onları paylaşıyorum" diyerek güldü.Döngel, aşk soruları karşısında ise şu açıklamayı yaptı:Hiç kimse yok. Ben bildiğiniz gibi sap, kimsesiz!Röportajdan sonra taksi bekleyen güzel oyuncu, bütün bakışları üzerinde toplamayı başardı.