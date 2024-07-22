Ablasının paylaşımına beğeni yağdı!

Dünyanın en başarılı takımlarından Real Madrid'de forma giyen ve Milli Takım'ın yıldızı olan Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.Milli futbolcu, sezon yorgunluğunu şu sıralar ailesi ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaparak atıyor.Sosyal medyada aktif olan Arda Güler'in özel hayatı çok merak ediliyor. Ünlü futbolcunun sevgilisiyle pozları kadar ailesinin paylaşımları da dikkat çekiyor.Son olarak Arda Güler'in annesinden aile pozu geldi. Arda Güler, annesinin paylaşımına "Annecim" yazarak kalp emojisi bıraktı.Güler'in ablası Nurgül Güler de kardeşiyle pozunu paylaştı. Başarılı futbolcu da annesi ve ablasının paylaşımlarını sayfasından yayınladı.İki poz da sosyal medyada ilgi gördü ve büyük beğeni aldı.