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Ablasının paylaşımına beğeni yağdı!

Başarılı futbolcu Arda Güler, kız arkadaşı ve ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Tatilden sık sık paylaşım yapan Güler, en son annesi ve ablasıyla verdiği pozu yayınladı.

Ekleme: 22.07.2024 - 13:10 Güncelleme: 22.07.2024 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
Dünyanın en başarılı takımlarından Real Madrid'de forma giyen ve Milli Takım'ın yıldızı olan Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki performansıyla herkesi kendine hayran bırakmıştı.

Sevgilisi de yanında

Milli futbolcu, sezon yorgunluğunu şu sıralar ailesi ve sevgilisiyle Bodrum'da tatil yaparak atıyor.

Sosyal medyada aktif olan Arda Güler'in özel hayatı çok merak ediliyor. Ünlü futbolcunun sevgilisiyle pozları kadar ailesinin paylaşımları da dikkat çekiyor.

Ablasının paylaşımına beğeni yağdı!

"Annecim"

Son olarak Arda Güler'in annesinden aile pozu geldi. Arda Güler, annesinin paylaşımına "Annecim" yazarak kalp emojisi bıraktı.

Ablasını da sayfasından yayınladı

Güler'in ablası Nurgül Güler de kardeşiyle pozunu paylaştı. Başarılı futbolcu da annesi ve ablasının paylaşımlarını sayfasından yayınladı.

İki poz da sosyal medyada ilgi gördü ve büyük beğeni aldı.

Ablasının paylaşımına beğeni yağdı!
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