'Tutuklanabilir' şoku

Icardi ile Wanda Nara ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sona erdirmişlerdi. Icardi ile ayrılık sürecinde olan Wanda Nara, şimdi de gözaltı şoku yaşıyor. Arjantinli ismin babasının, ağır yaralama ve şiddet suçlarından dolayı tutuklanacağı iddia ediliyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılan ve bu haberle son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Wanda Nara, Icardi ayrılığı sonrası hayatının şokunu yaşıyor. Wanda Nara'nın babası Andres Nara, gözaltına alındı.Arjantin medyasında yer alan habere göre; Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı ve birkaç komşunun evden gelen çığlıkların ardından polisi aradığı belirtildi. Barbasola'nın eve gelen polislere, Nara'nın kendisine vurduğunu söylediği ve polislerin Andres Nara'yı gözaltına aldığı bilgisi de yer aldı. Gözaltına alınan baba Nara'nın, Tigre'de polis karakolunda tutulduğu ifade edildi.Polis raporunda yer alan bilgilerdeyse; Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından dolayı tutuklanacağı bilgisinin yer aldığı iddia edildi.