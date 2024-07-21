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'Tutuklanabilir' şoku

Icardi ile Wanda Nara ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda sona erdirmişlerdi. Icardi ile ayrılık sürecinde olan Wanda Nara, şimdi de gözaltı şoku yaşıyor. Arjantinli ismin babasının, ağır yaralama ve şiddet suçlarından dolayı tutuklanacağı iddia ediliyor.

Ekleme: 21.07.2024 - 10:05 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:06 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ile ayrılan ve bu haberle son dönemin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Wanda Nara, Icardi ayrılığı sonrası hayatının şokunu yaşıyor. Wanda Nara'nın babası Andres Nara, gözaltına alındı.

'Tutuklanabilir' şoku

WANDA NARA'YA GÖZALTI ŞOKU
Arjantin medyasında yer alan habere göre; Wanda Nara'nın babası Andres Nara, eşi Alicia Barbasola'ya şiddet uyguladığı ve birkaç komşunun evden gelen çığlıkların ardından polisi aradığı belirtildi. Barbasola'nın eve gelen polislere, Nara'nın kendisine vurduğunu söylediği ve polislerin Andres Nara'yı gözaltına aldığı bilgisi de yer aldı. Gözaltına alınan baba Nara'nın, Tigre'de polis karakolunda tutulduğu ifade edildi.

'Tutuklanabilir' şoku



WANDA NARA'NIN BABASI TUTUKLANABİLİR
Polis raporunda yer alan bilgilerdeyse; Andres Nara'nın ağır yaralama ve şiddet suçlarından dolayı tutuklanacağı bilgisinin yer aldığı iddia edildi.

'Tutuklanabilir' şoku
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