Ferhat Göçer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Türk askerinin KKTC'ye ilk çıkarma yaptığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda 'Şafak Nöbeti' konseri verdi. Göçer, bestelediği '50. Yıl Şafak Marşı'nı 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirirken coşkulu kalabalıkla duygu dolu anlar yaşadı. Konser, KKTC halkının büyük katılımıyla gerçekleşti.Alanı dolduran binlerce Kıbrıs Türkü, Türk ve KKTC bayraklarıyla Göçer'e eşlik etti. Duygularını dile getiren Ferhat Göçer, "Harekatın 50. yıl dönümünde gerçekleşen Şafak Nöbeti'nde sizlerle birlikte olmak büyük bir onur... Mücahit ve Mehmetçik'in birlikte yazdığı destan için yaptığım bu marşla onların hikayesi dilden dile, gönülden gönüle, kuşaktan kuşağa taşınarak sonsuza dek yaşayacak" dedi.Gaziler ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptı.Komedyen İbrahim Büyükak, Kıbrıs gazisi olan babası Yusuf Büyükak'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Büyükak, gönderisine, "Kıbrıs Barış Hârekat'nın 50'nci yıl dönümü kutlu olsun. Başta canım babam olmak üzere, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" notunu düştü.