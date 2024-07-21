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‘Şafak Nöbeti' konseri

Ferhat Göçer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde Girne'de ‘Şafak Nöbeti' konseri verdi. Müzisyen, ‘50. Yıl Şafak Marşı'nı 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Ekleme: 21.07.2024 - 11:04 Güncelleme: 21.07.2024 - 11:06 / Editör: Ozge Selin
Ferhat Göçer, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünde, Türk askerinin KKTC'ye ilk çıkarma yaptığı yer olan Alsancak Yavuz Çıkarma Plajı'nda 'Şafak Nöbeti' konseri verdi. Göçer, bestelediği '50. Yıl Şafak Marşı'nı 80 kişilik dev senfoni orkestrası eşliğinde seslendirirken coşkulu kalabalıkla duygu dolu anlar yaşadı. Konser, KKTC halkının büyük katılımıyla gerçekleşti.

‘Şafak Nöbeti' konseri

Alanı dolduran binlerce Kıbrıs Türkü, Türk ve KKTC bayraklarıyla Göçer'e eşlik etti. Duygularını dile getiren Ferhat Göçer, "Harekatın 50. yıl dönümünde gerçekleşen Şafak Nöbeti'nde sizlerle birlikte olmak büyük bir onur... Mücahit ve Mehmetçik'in birlikte yazdığı destan için yaptığım bu marşla onların hikayesi dilden dile, gönülden gönüle, kuşaktan kuşağa taşınarak sonsuza dek yaşayacak" dedi.

‘Şafak Nöbeti' konseri

Gaziler ellerinde bayraklarla yürüyüş yaptı.

‘Şafak Nöbeti' konseri

KIBRIS GAZİSİNİN OĞLU

Komedyen İbrahim Büyükak, Kıbrıs gazisi olan babası Yusuf Büyükak'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı. Büyükak, gönderisine, "Kıbrıs Barış Hârekat'nın 50'nci yıl dönümü kutlu olsun. Başta canım babam olmak üzere, tüm gazilerimize şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" notunu düştü.

‘Şafak Nöbeti' konseri
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