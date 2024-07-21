Kızından büyük darbe

Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, geçtiğimiz aylarda 18 yaşına girdi. Soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için iki ay önce başvuruda bulunan Shiloh Nouvel, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamladı.Shiloh, Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu duyuran bir duyuru yayınladı.Kaliforniya yasalarına göre, bir yargıç bir kişinin ismini değiştirme dilekçesini onaylayabilmesi için yasal formların bir ay boyunca bir gazetede yayınlanması gerekiyor. Yayımlandıktan sonra, talep gazetenin yasal bildirim bölümünde görünüyor.Dailymail'e konuşan bir kaynak, "Shiloh kendi avukatını tuttu ve masraflarını kendisi ödedi. Dolayısıyla annesi bunu bilmiyor" dedi.Brad Pitt'e yakın bir kaynak People'a yaptığı açıklamada ise altı çocuk babasının bu değişikliğin "farkında olduğunu ve üzgün olduğunu" söyledi.