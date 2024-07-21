  • USD: 33,00 - 33,06
  • EURO: 35,93 - 35,99
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kızından büyük darbe

Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin evliliğinden dünyaya gelen kızları Shiloh Nouvel Jolie-Pitt'ten yeni bir hamle geldi. Son dönemde babası Brad Pitt ile görüşmeyi kesen Shiloh Nouvel soyadından Pitt'i çıkardığını açıklayan bir gazete ilanı yayınlattı.

Ekleme: 21.07.2024 - 10:00 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
Angelina Jolie ile Brad Pitt'in kızı Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, geçtiğimiz aylarda 18 yaşına girdi. Soyadından "Pitt" ekini çıkarmak için iki ay önce başvuruda bulunan Shiloh Nouvel, Kaliforniya eyaletine göre isim değiştirme sürecinde bir sonraki adımı tamamladı.

Shiloh, Los Angeles Times'ta ismini "Shiloh Jolie" olarak değiştirmek için başvuruda bulunduğunu duyuran bir duyuru yayınladı.

Kızından büyük darbe

Kaliforniya yasalarına göre, bir yargıç bir kişinin ismini değiştirme dilekçesini onaylayabilmesi için yasal formların bir ay boyunca bir gazetede yayınlanması gerekiyor. Yayımlandıktan sonra, talep gazetenin yasal bildirim bölümünde görünüyor.

Kızından büyük darbe

Dailymail'e konuşan bir kaynak, "Shiloh kendi avukatını tuttu ve masraflarını kendisi ödedi. Dolayısıyla annesi bunu bilmiyor" dedi.

Brad Pitt'e yakın bir kaynak People'a yaptığı açıklamada ise altı çocuk babasının bu değişikliğin "farkında olduğunu ve üzgün olduğunu" söyledi.
Trilyon dolarlık zarar! Tarihi yazılım krizi büyük enkaza neden oldu
Tatil beldelerinde masalar boş kaldı: Restoranlar indirim başlattı
E-ticaret firmaları vergi toplayacak! Hükümetten yeni adım...
Dünyadaki teknolojik çöküşün ardından harekete geçildi! Yerli ve milli yazılım atağı
İşte CHP’nin sosyal belediyeciliği! Rekor zamma vatandaş tepki gösterdi
İSKİ'den vurguna devam: Fatura gün sayısı oyunu pes dedirtti
İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 'denetim' açıklaması 400 bin 980 sürücüye işlem
Başkan Erdoğan’ın sözleri Yunan basınını çıldırttı: Türkiye Kıbrıs’tan vazgeçmiyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor
FIFA'dan skandal İsrail kararı! Kararı ertelediler
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs Türkleri zulme boyun eğmedi!
Djital kıyamet! Tarihinin en büyük çöküşünde dünyada neler yaşandı?
Kamuda tek ücret dönemi! T
Barış çıkarmasının 50. yılında devlet tam kadro KKTC'de! Türkiye Kıbrıs'ta 50 gemiyle gövde gösterisi yapacak
Bilanço ağırlaşıyor! Gazze'de can kaybı 38 bin 919'a yükseldi
Tek başına CHP’li belediyelere bedel! Kısırlaştırılmış 85 köpeğe bakıyor
Antalya'da suya rekor zam! Yüzde 446 oranında...
Moody's Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Dışişleri Bakanlığı: İsrail Filistin topraklarındaki mevcudiyetini bir an önce sona erdirmeli
Uluslararası Adalet Divanı’ndan flaş İsrail kararı!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Bel fıtığı ameliyatı hayatını kararttı! 4 yıl boyunca onunla yaşamış

Bel fıtığı ameliyatı hayatını kararttı! 4 yıl boyunca onunla yaşamış

Uzaydan da görülüyor! 19 kişi hayatını kaybetmişti

Uzaydan da görülüyor! 19 kişi hayatını kaybetmişti

Google'dan yeni hizmet! Artık o noktaları bulmak kolaylaşacak

Google'dan yeni hizmet! Artık o noktaları bulmak kolaylaşacak

İstanbul'un tarihini yeniden yazacak arkeolojik kazılar bitti

İstanbul'un tarihini yeniden yazacak arkeolojik kazılar bitti

Telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınıza kadar erişebiliyorlar…

Telefonunuzda varsa hemen silin! Banka hesaplarınıza kadar erişebiliyorlar…