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Annesi hayatını kaybetti

Akın Akınözü'nün kendisi gibi oyuncu olan ve bir süredir kanser tedavisi gören annesi Özlem Akınözü hayatını kaybetti. Özlem Akınözünü kaybeden Akın Akınözü büyük bir yıkım yaşadı.

Ekleme: 21.07.2024 - 10:01 Güncelleme: 21.07.2024 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
"Karagül" ve "Deliha" ses getiren projelerde boy göstermiş olan Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü, uzun bir süredir kanserle mücadele ediyordu.

Annesi hayatını kaybetti

AKIN AKINÖZÜ'NÜN OYUNCU ANNESİ ÖZLEM AKINÖZÜ HAYATINI KAYBETTİ

Rol aldığı projeler ile gönüllere taht kuran Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün vefatı, sanat camiasında büyük bir üzüntü yarattı.

Annesi hayatını kaybetti

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?

Özlem Akınözü, 13 Ekim 1964'te Ankara'da doğdu. Akınözü, ilköğretim eğitimini Ahmet Vefik Paşa'da tamamladıktan sonra Özel Yükseliş Koleji ve Özel Yenişehir Koleji'nde okudu. Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Annesi hayatını kaybetti
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