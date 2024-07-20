Nişanlısına laf edenlere sinirlendi

Gamze Türkmen ile nişanlanan Kadir Ezildi, "Nişanlın çok suratsız" yorumlarına sinirlenerek, sosyal medyadan açıklama yaptı.

Temizlik Avcıları ve En Hamarat Benim programlarının sunucusu Kadir Ezildi evlilik yolunda ilk adımı attı.



En yakın arkadaşı Fırat Türkmen'in kardeşi ile nişanlanan Kadir Ezildi, paylaşımlarıyla sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.



Erzurum'da yaptığı nişandan görüntüleri paylaşan Ezildi, gelen eleştirilere de cevap verdi.



Nişanlısına laf edenlere kızdı



Nişanlısının somurttuğunu ve hiç gülmediğini söyleyenlere açıklama yapan Ezildi, Gamze Türkmen'in utangaç olduğunu söyledi. Ezildi, paylaştığı videoda şu ifadelere yer verdi;



Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım?'



Arkadaşlar benim nişanlım somurtmuyor. Benim nişanlım utanıyor. O yüzden gülemiyor, kasıyor kendini. Yoksa güleç. Sizce ben yüzü gülmeyen kızı alır mıyım? Benim gibi güleç bir adam. Benimle gayet güzel gülüyor. Kameralara karşı bir çekingenliği var. Anlayın biraz, yeni gelin. Hevesli gibi görünmesin.