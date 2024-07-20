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Kızıyla ayna pozu paylaştı

Ünlü oyuncu Taner Ölmez, Mart 2022'de kucağına aldığı kızı Zeynep ile ayna pozu verdi. Taner Ölmez ile kızının sevimli karesi beğeni topladı.

Ekleme: 20.07.2024 - 12:30 Güncelleme: 20.07.2024 - 12:31 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu 2021 yılında nikah masasına oturdu. 2022 yılının mart ayında da Zeynep adını verdikleri kızlarını kucağına alan Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, ilk kez anne ve baba olmanın sevincini yaşadı.

Ekranların başarılı isimlerinden olan Ölmez, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Mutlu evliliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve ikinci kez anne baba ikiliden Ölmez'in paylaşımı büyük ilgi gördü.

Taner Ölmez kızı Zeynep ile birlikte çekildiği ayna pozunu Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu. Baba-kızın fotoğrafı sosyal medyada kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Kızıyla ayna pozu paylaştı
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