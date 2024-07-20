Güzel oyuncu Sedef Avcı, Yaprak Dökümü, Romantik Komedi, Menekşe ile Halil, Ezel, Arka Sokaklar, Boynu Bükükler, Son Desten ve Evlat Kokusu gibi projelerle kariyerinde emin adımlarla ilerledi.Bir süredir ekranlardan uzak olan Sedef Avcı, kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kasabalı ile mutlu evliliğini sürdürüyor. Özel hayatını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden Avcı, Bestyle dergisine özel pozlar verdi.Hakkında bilinmeyenlerden bahseden güzel oyuncu Avcı, "Duygularımı gizlemeyi ya da maske takmayı seven biri değilim. Kendi çizgimi kendim belirlemeye çalışıyorum. "Kalıplara girmem, her akımı takip etmek tarzım değil" şeklinde konuştu.