Furkan Andıç'tan karavan pozu

Ünlü oyuncu Furkan Andıç'ın yeni projesiyle ilgili hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Furkan Andıç sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor.Instagram'da 3,2 milyon takipçisi olan yakışıklı oyuncu Andıç, sette karavanda çekildiği kareleri arka arkaya paylaştı. Andıç, paylaşımını "Hazırlığı beklerken, bekletirken" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları "Bu harika yeni projede sizleri görmek için sabırsızlanıyoruz", "Ama "değer" olan her şey... Beklemeye değer", "Seni "gölgede 39°" ile görmek için sabırsızlanıyoruz" ve "Sizi görmek için sabırsızlanıyoruz" yorumlarında bulundu.