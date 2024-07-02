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Hayatını kaybetti

Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları ile mücadele eden ABD'li oyuncu Martin Mull, 80 yaşında hayatını kaybetti. Martin Mull'un kızı Maggiel Mull, "Ailesi ve meslektaşları tarafından derinden özlenecek" sözleri ile kötü haberi verdi.

Ekleme: 2.07.2024 - 09:04 Güncelleme: 2.07.2024 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Rol aldığı Fernwood Tonight ve Roseanne, Sabrina the Teenage Witch ve Arrested Development gibi projelerle hafızalarda yer edinen ABD'li oyuncu Martin Mull'un ölüm haberini kızı Maggiel Mull, sosyal medya hesabından duyurdu.

Maggiel Mull, "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek." dedi.

Hayatını kaybetti

Martin Mull ile Sabrina setinden fotoğraflarını yayınlayan Melissa Joan Hart ise eski rol arkadaşına "Huzur içinde yat dostum. İnanılmaz Martin Mull (Müdür Kraft), ebedi istirahatine bizi terk etti. Ailesine ve arkadaşlarına en derin taziyelerimi sunuyorum. Evimde asılı olan Martin Mull sanat eserine değer vermeye devam edeceğim!" sözleriyle veda etti.

Hayatını kaybetti


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