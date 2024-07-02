Doğuma günler kala yeni poz

Ses getiren birçok projede rol almış olan Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile mutluluğa evet dedi. Son olarak fenomen bir yapım haline gelen Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı.Doğum öncesi tatile çıkan güzel oyuncu Biricik, deniz kenarında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Luna'yı kucağına alacak olan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in yayınladığı karnı burnunda pozlara beğeni yağdı.İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda deniz kenarı pozu;