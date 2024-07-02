Doğuma günler kala yeni poz
Bebeğini kucağına almak için gün sayan ünlü oyuncu Burcu Biricik yeni pozunu yayınladı. Yaz tatilinin tadını çıkaran Burcu Biricik'in paylaşımı beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ses getiren birçok projede rol almış olan Burcu Biricik 2016 yılında Emre Yetkin ile mutluluğa evet dedi. Son olarak fenomen bir yapım haline gelen Camdaki Kız dizisinde boy gösteren Burcu Biricik, şimdilerde ilk bebeğini kucağına almak için gün saymaya başladı.
BURCU BİRİCİK DENİZ KENARINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU
Doğum öncesi tatile çıkan güzel oyuncu Biricik, deniz kenarında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Luna'yı kucağına alacak olan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in yayınladığı karnı burnunda pozlara beğeni yağdı.
İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda deniz kenarı pozu;
BURCU BİRİCİK DENİZ KENARINDAN PAYLAŞIMDA BULUNDU
Doğum öncesi tatile çıkan güzel oyuncu Biricik, deniz kenarında çekildiği kareyi sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Luna'yı kucağına alacak olan ünlü oyuncu Burcu Biricik'in yayınladığı karnı burnunda pozlara beğeni yağdı.
İşte Burcu Biricik'in karnı burnunda deniz kenarı pozu;