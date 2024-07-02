Beş milyon TL'lik pırlanta set taktı!

Kıbrıs’ta sahne alan Tuğba Özerk, sahne performansıyla hayranlarından tam not aldı.Ünlü şarkıcı, milyonluk takılarıyla da adından söz ettirdi. Leopar desenli iddialı sahne elbisesiyle dikkat çeken Tuğba Özerk, yaklaşık beş milyon TL'lik pırlanta takılarıyla dudak uçuklattı.Kıbrıs halk ezgisi 'Dillirga'yı konuklarıyla hep bir ağızdan söyleyen Özerk, "Kıbrıs ikinci vatanım, burada konser vermek ve sizlerle şarkı söylemenin verdiği mutluluğun tarifi yok." dedi.Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulunmuştu. Üç kez evlenip boşanan Özerk, "Çok hızlı evlilik kararı alıyorum ve flört edemiyorum, direkt evleniyorum. Gelinlik sevince evleniyorum. Adamlar çok hızlı evlilik teklifi ediyor, ben de kabul ediyorum. Kısmet dördüncüye.” demişti.