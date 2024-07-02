Aşk açıklaması geldi

Yılmaz Erdoğan, geçtiğimiz günlerde çıktığı Bodrum tatilinde kendisinden 21 yaş küçük oyuncu Cemre Ebüzziya ile objektiflere yansıdı.Sosyal medya hesabından açıklama yayımlayan Cemre Ebüzziya, Yılmaz Erdoğan ile denizde çekilen fotoğraflarıyla ilgili şunları söyledi:"Son günlerde magazin basınında yer alan ilişki yaşadığım yönündeki söylentiler tamamen asılsızdır. Bodrum'daki otel açılışı etkinliğinde annem ve aile arkadaşlarımız ile denize girerken fotoğraf ikili olarak kesilerek yansıtılmıştır. Bu asılsız magazin haberine ilk önce güldüm geçtim ama gerçeğimi konuşmak en doğrusu olacak. Tabi ki böyle bir ilişki yok. Bu yanlış haberin yayılması hem bana hem de yakın çevreme zarar vermektedir. Kamuoyunun bu yalan haberlere itibar etmemesini rica eder, bu süreçte gösterdiğiniz anlayış ve destek için teşekkür ederim. Kendime, hikayeme ve gerçeğime sahip çıkmaya devam edeceğim"