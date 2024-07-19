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Tatilde geyik beslediler

Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar Balkanlar tatiline çıktı. Magazin basınının gözde çifti Engin Altan Düzyatan ile Neslişah Alkoçlar geyik besledikleri anları paylaştı.

Ekleme: 19.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
2014 yılında nikah masasına oturan Engin Altan Düzyatan ile sosyetik isim Neslişah Alkoçlar mutlu evlilikleri ile magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösteriliyor.

Diriliş Ertuğrul dizisiyle hafızalarda yer edinen Engin Altan Düzyatan şimdilerde yeni yarışma programı "Milyoner Aile" ile izleyici karşısına çıkıyor.

BALKANLAR TATİLİNDE GEYİK BESLEDİLER

Çekimlerden fırsat bulan ünlü oyuncu ve sunucu Düzyatan, güzel eşi Neslişah Alkoçlar ile tatile çıktı. Ünlü çift, tatil için rotasını Balkanlar'a çevirdi. Oyuncu Engin Altan Düzyatan ile eşi Neslişah Alkoçlar Balkanlar tatilinde geyik besledikleri anları paylaştılar.

Tatilde geyik beslediler

Tatilde geyik beslediler
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