Kızı annesini boyadı

Ünlü oyuncu Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, kızları Leyla'yı da 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucaklarına aldı.Kızları ile sık sık eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.Seda Bakan, eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı. Paylaşımlar arasında oyuncuyu, kızları renkli kalemlerle boyadığı görüldü. 38 yaşındaki oyuncuya; 'Çünkü anne olmak bunu gerektirir' ve 'Annelik böyle...' yorumları yapılırken, Filiz Akın da oyuncunun fotoğrafları için 'Güzel aile' ifadelerini kullandı.