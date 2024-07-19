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Kızı annesini boyadı

Ünlü oyuncu Seda Bakan, sosyal medya hesabından eğlenceli bir paylaşımda bulundu. Leyla ve Ela anneleri Seda Bakan'ı renkli kalemlerle boyadı.

Ekleme: 19.07.2024 - 10:44 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:45 / Editör: Ozge Selin
Ünlü oyuncu Seda Bakan ile müzisyen Ali Erel, 2014 yılında dünyaevine girdi. Ünlü çift, kızları Leyla'yı da 2019'da, Ela'yı ise 2022'de kucaklarına aldı.

Kızları ile sık sık eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Seda Bakan, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

'ÇÜNKÜ ANNE OLMAK BUNU GEREKTİRİR'
Seda Bakan, eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela ile çektirdiği fotoğrafları yayımladı. Paylaşımlar arasında oyuncuyu, kızları renkli kalemlerle boyadığı görüldü. 38 yaşındaki oyuncuya; 'Çünkü anne olmak bunu gerektirir' ve 'Annelik böyle...' yorumları yapılırken, Filiz Akın da oyuncunun fotoğrafları için 'Güzel aile' ifadelerini kullandı.

Kızı annesini boyadı
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