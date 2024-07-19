Duygulandıran paylaşım

2021 yılının Temmuz ayında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, ünlü şarkıcı Alişan başta olmak üzere tüm ailesini yasa boğdu. Anne Suzan Tektaş, hayatını kaybeden oğlu Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.Tektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hasretim oğlum... Dostu yok gecelerin, geceler çok uzun... Geceler bir ömür... Ömür dediğin bir tutam ümit. Ümidi yok yarınların, tıpkı senin yokluğun gibi ve ben yine sana hasretim oğlum. Çok özledim canım Selçuk'um"Suzan Tektaş'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.