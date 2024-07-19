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Duygulandıran paylaşım

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş için Alişan ve annesi Suzan Tektaş'tan paylaşım geldi. Alişan'ın annesi Suzan Tektaş'ın Selçuk Tektaş paylaşımı herkesi duygulandırdı.

Ekleme: 19.07.2024 - 10:45 Güncelleme: 19.07.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
2021 yılının Temmuz ayında hayatını kaybeden Selçuk Tektaş, ünlü şarkıcı Alişan başta olmak üzere tüm ailesini yasa boğdu. Anne Suzan Tektaş, hayatını kaybeden oğlu Selçuk Tektaş'ı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

"ÇOK ÖZLEDİM CANIM SELÇUK'UM"

Tektaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Hasretim oğlum... Dostu yok gecelerin, geceler çok uzun... Geceler bir ömür... Ömür dediğin bir tutam ümit. Ümidi yok yarınların, tıpkı senin yokluğun gibi ve ben yine sana hasretim oğlum. Çok özledim canım Selçuk'um"

Suzan Tektaş'ın paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

Duygulandıran paylaşım
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