20 yıl sonra buluştular

İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe, 2009 yılında İbo Show'da bomba bir kavgaya imzasını atmasının ardından arkadaşlıklarını noktaladı. Ancak ikili arasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İbrahim Tatlıses ile Yıldız Tilbe 20 yıl sonra bir araya geldi.

20 Temmuz Cumartesi akşamı Bodrum'daki bir mekanda konser verecek olan ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, 2009 yılında canlı yayın olarak ekrana getirilen İbo Show'da büyük bir tartışma yaşadığı ve sonrasında küs olduğu "İmparator" lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses ile yıllar sonra bir araya geldi.Yıldız Tilbe ve İbrahim Tatlıses beraber çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyalarında paylaştı. İkilinin paylaşımı X platformunda Türkiye gündeminde ilk sırada yerini aldı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yorumda "Yılın Magazin Bombası" olarak konuşuldu.Tilbe ile Tatlıses'in 20 yıl sonra yeniden buluşması ise akıllara İbo Show'daki diyalogları getirdi.