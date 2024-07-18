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Sahnelere dönüyor

Kalp kapakçığından ameliyat olan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses yeni bir paylaşımda bulundu. Eski sağlığına kavuşan İbrahim Tatlıses sahnelere döneceğinin müjdesini verdi.

Ekleme: 18.07.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:16 / Editör: Ozge Selin
İbrahim Tatlıses geçtiğimiz günlerde Harbiye konserinde ameliyat olacağını "Hocam kalp kapakçığımı değiştirecek. Hakkınızı helal edin, dualarınızı eksik etmeyin. Allah benimle beraber" sözleri ile duyurmuştu.

2.5 saat süren ameliyatı sonrası taburcu olan İmparator lakaplı İbrahim Tatlıses, "Ben sahnede de kalabilirdim... Süperim, süperim öyle söyleyeyim. Allah bitti demeden bitmez" açıklamasında bulunmuştu.

İBRAHİM TATLISES SAHNELERE DÖNÜYOR

Ünlü türkücüden güzel haber geldi. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden paylaşımda bulunan Tatlıses, cumartesi akşam Yalıkavak'taki bir mekanda sahne alacağını duyurdu.

Sahnelere dönüyor
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