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Makedonya'dan paylaştı

Ünlü oyuncu Görkem Sevindik, Geçmişin Kokusu çekimleri için bir süredir Makedonya'da konaklıyor. Görkem Sevindik, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Ekleme: 18.07.2024 - 10:17 Güncelleme: 18.07.2024 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Gülsim Ali İlhan, Emir Benderlioğlu ve Görkem Sevindik, Geçmişin Kokusu için bir araya geldi. Geçmişin Kokusu çekimleri Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te başladı.

Görkem Sevindik bir süredir çekimler için yer aldığı Makedonya'dan paylaşımda bulundu. Ünlü oyuncunun siyah-beyaz karesi takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları "Devlet gibisin be emmi. Her zaman 18 yaşında", "Görkem bey kadar karizmatik birini görmedim", "En samimi bulduğum oyuncusun" ve "Her masada varsın be abi" gibi yorumlarda bulundu.

Makedonya'dan paylaştı
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