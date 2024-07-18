Kendine hayran bıraktı

Diriliş Ertuğrul dizisi ile yıldızı parlayan Esra Bilgiç yurt dışında da sevilen bir isim haline geldi. Büyük bir hayran kitlesi olan Esra Bilgiç, yer aldığı her proje ile adından söz ettirmeyi başarıyor.Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Bilgiç, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yerini alıyor.Esra Bilgiç son olarak arka arkaya fotoğraflarını paylaşırken gözlerini de yakından çekip yayımladı. Gözlerinin güzelliğiyle beğeni toplayan Bilgiç'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü oyuncunun bir takipçisi "Göz değil nakış mübarek" yorumunu yazdı.