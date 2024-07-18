'Bu yolu seninle yürümek büyük gurur'

Ünlü şarkıcı Hadise ile güzel oyuncu Seda Bakan, dijital bir platformda yayınlanacak olan "Esas Oğlan" dizisi için bir araya geldi. Başrolleri paylaşacak olan Hadise ve Seda Bakan büyük bir uyum yakaladı.Ünlü şarkıcı, rol arkadaşı Bakan hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Hadise, sosyal medya hesabı üzerinden 'Zeytin Ağacı' adlı dijital dizide rol alan arkadaşı Seda Bakan'nın bir sahnesini paylaştı.Hadise, yaptığı bu paylaşıma; "Canımın içi seninle hiç yürümediğim bu yolu yürümek büyük bir gurur, şans. Seni seviyorum" notunu düştü. Seda Bakan'da Hadisenin bu paylaşımını alıntılayarak; "Güzelim benim. Ben de çok ama çok şanslıyım" diye karşılık verdi.