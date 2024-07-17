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Son durumunu paylaştı

Müge Anlı Avukat Rahmi Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu. Hastaneye kaldırıldığı ve operasyon geçirdiği haberleriyle gündeme gelen Rahmi Özkan, Müge Anlı'nın programında yıllardır yorumculuk yapıyor.

Ekleme: 17.07.2024 - 12:29 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:30 / Editör: Ozge Selin
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla geniş bir hayran kitlesi elde eden ünlü Avukat Rahmi Özkan, hastaneye kaldırıldığı ve bir operasyon geçirdiği haberleriyle gündeme gelmişti. Müge Anlı Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Rahmi Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Müge Anlı Rahmi Özkan'ın sağlığında son durumunu paylaştı
Ünlü gazeteci Müge Anlı yapmış olduğu paylaşımında, "Çok kıymetli Rahmi Özkan'ın geçirdiği operasyonu öğrenerek geçmiş olsun dileklerini ileten tüm dostlarımıza çok teşekkür ederim. Rahmi Bey'in sağlığı gayet iyi maşallah. Dualarınızı bekliyoruz." cümlelerini kullandı.

Son durumunu paylaştı

Son durumunu paylaştı
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