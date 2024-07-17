Minik hayranlarından sürpriz

Ünlü şarkıcı Teoman önceki akşam Harbiye'de konser verdi. Teoman'a minik bir hayranı oyuncak arabasını hediye ederek sürpriz yaptı.

Rock müziğin sevilen ismi Teoman, Harbiye Açık Hava Konserleri kapsamında 13 ve 15 Temmuz'da sahne aldı. İki konseri de büyük ilgi gören Teoman'ın hayranlarını ünlü şarkıcıyı dinlemek için Harbiye'ye adeta akın etti.



TEOMAN'A HARBİYE KONSERİNDE MİNİK HAYRANINDAN SÜRPRİZ



Her konserinin son 3 şarkısında seyircisini sahne önüne çağıran Teoman'a dün akşamki konserinde bir de sürpriz vardı. 10 yaşında bir erkek çocuğu ailesiyle geldiği konser ünlü şarkıcı Teoman'a oyuncak araba hediye etti. Kariyeri boyunca sahneye farklı hediyeler geldiğini söyleyen şarkıcı, "Türkiye2de bir rock stara ilk kez oyuncak araba hediye ediliyor. Teşekkürler" diyerek alkışlar eşliğinde konserini bitirdi.



