İhanet iddialarına cevap

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara şimdi de boşanacakları haberleriyle gündeme geldi. Wanda Nara, Icardi ile haklarında çıkan boşanma haberlerini "Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz" sözleri ile doğrulamıştı.Aralarına üçüncü bir kişinin girdiği iddia edilen Wanda Nara'nın bir zamanlar Icardi'nin kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile bir gece kulübünde birlikte görüntülendiği öne sürüldü.L-Gante hakkındaki soruları neden yanıtlamadığı sorulan Wanda Nara "Açıklığa kavuşturulacak bir şey yok, çok fazla yalan söylendi, o benim arkadaşım." açıklamasında bulundu. Sözlerine "Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz." şeklinde devam eden isim yine iddiaları sonuna kadar yalanladı.