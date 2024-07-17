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Beyaz Gazete
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İhanet iddialarına cevap

Ünlü futbolcu Icardi ile yollarını ayırma kararı alan Wanda Nara magazin gündemine bomba gibi düştü. Icardi'yi L-Gante ile aldattığı iddiaları karşısında sessizliğini bozan Wanda Nara, açıklamada bulundu.

Ekleme: 17.07.2024 - 10:20 Güncelleme: 17.07.2024 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi ile eşi Wanda Nara şimdi de boşanacakları haberleriyle gündeme geldi. Wanda Nara, Icardi ile haklarında çıkan boşanma haberlerini "Mauro ile aile olmaya devam edeceğiz" sözleri ile doğrulamıştı.

İhanet iddialarına cevap

Aralarına üçüncü bir kişinin girdiği iddia edilen Wanda Nara'nın bir zamanlar Icardi'nin kendisini aldattığı China Suarez'in eski sevgilisi L-Gante ile bir gece kulübünde birlikte görüntülendiği öne sürüldü.

İhanet iddialarına cevap

WANDA NARA'DAN İHANET İDDİALARINA CEVAP

L-Gante hakkındaki soruları neden yanıtlamadığı sorulan Wanda Nara "Açıklığa kavuşturulacak bir şey yok, çok fazla yalan söylendi, o benim arkadaşım." açıklamasında bulundu. Sözlerine "Aynı müzik şirketiyle çalışıyoruz." şeklinde devam eden isim yine iddiaları sonuna kadar yalanladı.
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