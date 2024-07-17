Büyük aşk bitti!

Büyük beğeniyle takip edilen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu ile Ferit'e hayat veren Mert Ramazan Demir aşk yaşamaya başladı. İlişkileri hakkında magazine herhangi bir açıklamada bulunmayan ancak zaman zaman görüntü Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını'nın sezon finali yapmasının ardından yurt dışına tatile gitti.Evlendikleri ve balayına çıktıkları iddia edilen ünlü çift tatil dönüşü haklarında çıkan haberleri yalanladı. Hayranları tarafından hem özel hayatlarında hem de ekran uyumu çok beğenilen ikili arasında sular durulmuyor.Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun Instagram'da birbirlerini takipten çıkması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. Birçok sosyal medya kullanıcısı olayın fark edilmesinin ardından binlerce yorumda bulundu.