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'Yeni karakter açılıyor'

Ünlü oyuncu Onur Tuna sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. "Yeni karakterler yükleniyor" paylaşım yapan Onur Tuna merak uyandırdı.

Ekleme: 16.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.07.2024 - 10:11 / Editör: Ozge Selin
Onur Tuna rol aldığı projeler ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Onur Tuna sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.

"YENİ KARAKTERLER YÜKLENİYOR"

Yakışıklı oyuncu Tuna, imajını değiştirmesi ile uzunca bir süre konuşuldu. Saçlarını sarıya boyatması ile eleştirilen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Tuna, paylaşımına "Yeni karakterler yükleniyor" notunu yazdı.

Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Gitti tüm karizma", "Çok yakışıklı adam" ve "Öncesinde çok beğenirdim şimdiki hali hiç yakışmıyor" yorumlarında bulundu.

'Yeni karakter açılıyor'
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