'Yeni karakter açılıyor'

Onur Tuna rol aldığı projeler ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak Şahane Hayatım dizisinde rol alan Onur Tuna sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor.Yakışıklı oyuncu Tuna, imajını değiştirmesi ile uzunca bir süre konuşuldu. Saçlarını sarıya boyatması ile eleştirilen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Tuna, paylaşımına "Yeni karakterler yükleniyor" notunu yazdı.Onur Tuna'nın paylaşımı takipçilerini heyecanlandırdı. Sosyal medya kullanıcıları "Gitti tüm karizma", "Çok yakışıklı adam" ve "Öncesinde çok beğenirdim şimdiki hali hiç yakışmıyor" yorumlarında bulundu.