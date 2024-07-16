  • USD: 32,91 - 32,97
  • EURO: 35,81 - 35,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bensu Soral'dan gün batımı paylaşımı

Güzel oyuncu Bensu Soral gün batımı paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Video yayımlayan Bensu Soral "Gün batımını kim sever" notunu düştü.

Ekleme: 16.07.2024 - 13:36 Güncelleme: 16.07.2024 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
Bensu Soral 2018 yılında nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı krizleri geride bıraktı. Evliliklerine yeni bir şans daha veren Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Bodrum'a tatil gitti.

BENSU SORAL'DAN GÜN BATIMI PAYLAŞIMI

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi. Soral, gün batımı paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı.

4,8 milyon takipçili Instagram hesabından video yayımlayan Bensu Soral, "Gün batımını kim sever" yazarak takipçilerinin beğenisine sundu. Soral'ın takipçileri "Aşırı güzellik", "Yıldızlar gibi parlıyor" ve "Türkiye'nin en güzeli" gibi yorumlarda bulundu.
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinde büyük ilgiyle karşılandı! 'En kısa zamanda projelendirip yapacağız'
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 10 ilçedeki taşınmazlarıyla ilgili karar: Tek tek satışa çıkardı!
İzmir Çeşme’deki yangında Mesut Coşkunöz, Hilmi Coşkunöz ve Mine Elmas ölmüştü: Son anları ortaya çıktı!
Temmuz'da uygulanacak en düşük emekli maaşı 12 bin 500 liraya yükseldi
Suikastın ardından bir ilk yaşandı: Trump’tan şoke eden hamle! Gözyaşları içinde açıkladı…
Başkasının POS ve IBAN'ını kullananlara ceza
Başkan Erdoğan'dan öğrencilere YKS mesajı
CHP'li başkanın ikamet kurnazlığı! Kente hizmet için tatilcileri bahane etti
Milyonların beklediği Kabine Toplantısı bugün gerçekleşiyor! İşte masadaki kritik konular
İzmir'de ölüm bile bile geldi! Skandal Google haritalara yansıdı! Kablo 3 ay önce de açıktaymış...
Emekliye zam çalışması son virajda! Başkan Erdoğan’a sunuldu: İşte üç alternatiften en güçlü senaryo
Bakan Yerlikaya duyurdu! 26 ilde operasyon: 50 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Külliye'de önemli açıklamalar! 15 Temmuz Anma Töreni...
Cumhurbaşkanı Külliyesi’ndeki 15 Temmuz Anma Töreni! Ünlü sanatçı şarkısını bozkurt işareti ile bitirdi
Şehit yakınından Özgür Özel'e sert tepki! 'Hakaret edemezsin!'
15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyaretçi akınına uğradı: Vatandaşlar duygusal anlar yaşadı
Emekliye ek zam! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? AK Parti’den yeni açıklama: Sona gelindi…
Şehit Batuhan Ergin'in babasından İBB'ye bayrak tepkisi: 'Bu arkadaşın Türklüğünden de şüphe ediyorum'
CHP’li başkandan gazeteciye tehdit, “Sana göstereceğim”
MSB duyurdu: 17 terörist etkisiz hale getirildi!
Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meta'dan Trump hakkında şok eden karar! Facebook ve Instagram hesapları kısıtlanmıştı...

Meta'dan Trump hakkında şok eden karar! Facebook ve Instagram hesapları kısıtlanmıştı...

Çuval çuval çıkardılar: Ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak

Çuval çuval çıkardılar: Ülke ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sağlayacak

22 yıl önce kaybolan dağcının mumyası ortaya çıktı

22 yıl önce kaybolan dağcının mumyası ortaya çıktı

WhatsApp'a bir özellik daha geliyor! Mesajlar anlık olarak...

WhatsApp'a bir özellik daha geliyor! Mesajlar anlık olarak...

Sosyal medya platformu X'te büyük değişiklik! Yeni buton geliyor

Sosyal medya platformu X'te büyük değişiklik! Yeni buton geliyor