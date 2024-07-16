Bensu Soral'dan gün batımı paylaşımı

Güzel oyuncu Bensu Soral gün batımı paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Video yayımlayan Bensu Soral "Gün batımını kim sever" notunu düştü.

Bensu Soral 2018 yılında nikah masasına oturduğu Hakan Baş ile evliliğinde yaşadığı krizleri geride bıraktı. Evliliklerine yeni bir şans daha veren Bensu Soral ile Hakan Baş çifti Bodrum'a tatil gitti.



BENSU SORAL'DAN GÜN BATIMI PAYLAŞIMI



Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü oyuncudan yeni bir paylaşım daha geldi. Soral, gün batımı paylaşımı ile adından söz ettirmeyi başardı.



4,8 milyon takipçili Instagram hesabından video yayımlayan Bensu Soral, "Gün batımını kim sever" yazarak takipçilerinin beğenisine sundu. Soral'ın takipçileri "Aşırı güzellik", "Yıldızlar gibi parlıyor" ve "Türkiye'nin en güzeli" gibi yorumlarda bulundu.