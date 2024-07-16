'Aşka kapalı değilim'

Ünlü şarkıcı Murat Boz önceki akşam sahne aldığı mekanda basın mensupları ile sohbet etti. Özel hayatı hakkında açıklamalarda bulunan Murat Boz, "Aşka kapalı değilim" değilim.

Şimdilerde rol aldığı Zeytin Ağacı dizisiyle adından söz ettiren ünlü şarkıcı Murat Boz, geçtiğimiz akşam Kıbrıs'ta konser verdi. Murat Boz, sahne önceki gazeteciler ile bir araya geldi ve kendisine yöneltilen sorulara da cevap verdi.



MURAT BOZ'DAN AŞK AÇIKLAMASI



Ünlü şarkıcı Boz, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Murat Boz, "Aşka küstün mü?" sorusuna "Niye küseyim canım. Olduğu zaman görürsünüz zaten. Bu dönem yok ama aşka kapalı değilim. Olursa da zaten el ele karşısına muhakkak çıkarız" şeklinde cevap verdi.