Ağaç üzerindeki pozu beğeni topladı

Kenan İmirzalıoğlu ve kızları ile birlikte tatile çıkan Sinem Kobal, sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Sinem Kobal, Instagram hesabından tatil karelerini yayınlamaya devam ediyor.Savaş muhabiri olma hayali kuran ancak kendisini bir dergide burç yazarı olarak bulan eğlenceli bir genç kız olan Elif'in hikayesini anlatan Her Şeyin Başı Merkür isimli filmle anlaşmaya varan ve 7 yıl sonra setlere dönecek olan Kobal, ağaç üzerinde poz verdi. Ünlü oyuncunun pozu kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.