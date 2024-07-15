Tarkan'dan ailelere mesaj!

Kızı Liya'nın doğum günün kutlayan dünyaca ünlü şarkıcımız Tarkan, çocuk sahibi olan ailelere de bir mesajı var. Anne ve babalara uyarılarda bulunan Tarkan'a yorum yağdı.

Eşi Pınar Tevetoğlu ve kızı Liya ile birlikte Almanya'da gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Tarkan, ara sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.



Tarkan son yayınladığı gönderide eaile fotoğraflarını paylaştıp kızlarının altıncı yaş gününü kutladı.



"Canımdan öte canım"



Sosyal medya hesabından eşi ve çocuğuyla verdiği pozu yayınlayan Tarkan, "Canım ve canımdan öte canım. 2 gün önce Liyacığım 6 yaşını doldurdu. Yakında okula başlayacak.



"Yıllar hızla gelip geçiyor"



Kızımın o tatlı çocuk zamanlarının geçmesini, bu kadar çabuk büyümesini istemiyorum ama maalesef yıllar hızla gelip geçiyor. Bu günlerde duygusalım anlayacağınız.





"Çocuğunuzla çocuk olun"



Sevgili Ebeveynler, çocuklarınızla bolca zaman geçirin. Onlarla geçirdiğiniz her anın değerini bilin çünkü o anlar bir daha geri gelmeyecek. Kaçırmayın onların bu en güzel zamanlarını. Ve onlara bolca sarılın, sık sık sevdiğinizi söyleyin. Çocuğunuzla çocuk olmayı, oyunlar oynamayı, şımarmayı, eğlenmeyi, gülmeyi de ihmal etmeyin" dedi.