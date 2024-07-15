Simge Sağın'dan Icardi açıklaması!

Eşi Wanda Nara ile boşanacağı söylenen Mauro Icardi gündemden düşmüyor. Bir süre önce adı aşk dedikodusuna karıştığı Simge Sağın'ın yaptığı açıklama sosyal medyada çok konuşuldu.

Galatasaray’ın yıldız ouncusu Mauro Icardi, şu sıralar özel hayatında zor günler geçiriyor.



Magazin gündeminden düşmeyen eşi Wanda Nara ile sürpriz şekilde ayrılan Mauro Icardi günlerdir konuşuluyor.



Wanda Nara ayrılık kararını açıkladıktan sonra sosyal medyada Icardi’yi takipten çıkmıştı.



"Hiçbir şeyden pişman değilim"



Wanda Nara "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım." diyerek ayrılığı duyurmuştu.



Wanda Nara'nın açıklamaları sonrası Aşkın Olayım şarkısıyla sık sık gündeme gelen Simge'ye gözler çevrildi. Her hareketi olay olan Simge'nin Icardi hakkındaki sözleri dikkat çekti.



Icardi için "Yakışıklı şarkısı söylenecekse Icardi'ye söylenmeli, gördüğüm en yakışıklı futbolculardan biri" diyen Simge sosyal medyayı salladı.



