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Hollywood, İstanbul'da

Yıldız oyuncular Tom So, Affif Ben Badra, Tomas Szomju ve Ronn Moss, ‘12 Savaşçı' filminin çekimleri için geldikleri İstanbul'da Sultanahmet'i gezdi.

Ekleme: 15.07.2024 - 08:38 Güncelleme: 15.07.2024 - 08:39 / Editör: Ozge Selin
Yönetmen koltuğunda Ateş Özkan ve Ömer İlhan'ın oturduğu '12 Savaşçı' filmi için Hollywood oyuncuları Tom So, Affif Ben Badra, Tomas Szomju ve Ronn Moss, İstanbul'a geldi.

Yapımcılığını Ömer İlhan'ın yanı sıra İlhan Akbaş'ın üstlendiği filmin çekimleri öncesi oyuncular Sultanahmet'i gezdi. Tarihi yarımadaya hayran kalan oyuncular gezinin ardından kendilerine yöneltilen mikrofonlara konuştu.

Hollywood, İstanbul'da

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kayıtsız kalmadıklarını dile getiren Hollywood yıldızları, röportajın sonunda "Özgür Filistin" çağrısında bulundu. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ramazan Temizkan, Erkan Varol, İsmail Uzuner, Sanaz Zahrai ve Mobina Erfani yer alıyor.

Hollywood, İstanbul'da

Ronn Moss

Hollywood, İstanbul'da

Affif Ben Badra - Tom So


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