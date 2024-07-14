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Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay tatil yaptığı Göcek'in ardından şimdi de Bodrum'a gitti.

Ekleme: 14.07.2024 - 12:24 Güncelleme: 14.07.2024 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor.

Sosyal medya paylaşımları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Şeyma, Türkiye'ye geldi.

Geçtiğimiz günlerde Göcek'e giden Subaşı şimdi ise rotasını Bodrum'a çevirdi.

Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi

Lüks yatta deniz keyfi

Geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere takılan 34 yaşındaki Subaşı, bir arkadaşını lüks yatında ziyaret ederek denize girip serinledi.

Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi

Dikkatleri üzerine çekti

Denizden çıktığı sırada görüntülenen bir çocuk annesi fenomen, siyah bikinisi ve karın kaslarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.

Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi

Havlu ile kurulandıktan sonra teknenin üst katına çıkıp uzanan ünlü isim, telefonuyla vakit geçirdi.

Bot ile bölgeden ayrıldı

Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen bot ile tekneden ayrılarak gözlerden kayboldu.
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