Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor.Sosyal medya paylaşımları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Şeyma, Türkiye'ye geldi.Geçtiğimiz günlerde Göcek'e giden Subaşı şimdi ise rotasını Bodrum'a çevirdi.Geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere takılan 34 yaşındaki Subaşı, bir arkadaşını lüks yatında ziyaret ederek denize girip serinledi.Denizden çıktığı sırada görüntülenen bir çocuk annesi fenomen, siyah bikinisi ve karın kaslarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.Havlu ile kurulandıktan sonra teknenin üst katına çıkıp uzanan ünlü isim, telefonuyla vakit geçirdi.Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen bot ile tekneden ayrılarak gözlerden kayboldu.