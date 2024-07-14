Şeyma Subaşı rotasını Bodrum'a çevirdi
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, geçtiğimiz ay tatil yaptığı Göcek'in ardından şimdi de Bodrum'a gitti.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, gündemden düşmüyor.
Sosyal medya paylaşımları ve sözleriyle gündemden düşmeyen Şeyma, Türkiye'ye geldi.
Geçtiğimiz günlerde Göcek'e giden Subaşı şimdi ise rotasını Bodrum'a çevirdi.
Lüks yatta deniz keyfi
Geçtiğimiz gün Türkbükü'nde objektiflere takılan 34 yaşındaki Subaşı, bir arkadaşını lüks yatında ziyaret ederek denize girip serinledi.
Dikkatleri üzerine çekti
Denizden çıktığı sırada görüntülenen bir çocuk annesi fenomen, siyah bikinisi ve karın kaslarıyla tüm bakışları üzerinde topladı.
Havlu ile kurulandıktan sonra teknenin üst katına çıkıp uzanan ünlü isim, telefonuyla vakit geçirdi.
Bot ile bölgeden ayrıldı
Şeyma Subaşı, daha sonra kendisini almaya gelen bot ile tekneden ayrılarak gözlerden kayboldu.