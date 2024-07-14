İbrahim Tatlıses'ten ameliyat sonrası ilk fotoğraf

İbrahim Tatlıses önceki gün ameliyat oldu. Anjiyo yapılan Tatlıses'in iki kalp damarının da tıkanık olduğu tespit edildi. Ardından operasyonla kalp kapakçığı değiştirildi. 2.5 saat süren ameliyat başarılı geçti.Sanatçıyı hastanede ailesinin yanı sıra dostları da yalnız bırakmadı. Ziyaretçiler arasındaki Erol Köse, sanatçı ile fotoğraf çektirdi. İbrahim Tatlıses'in ise birkaç güne taburcu olacağı öğrenildi.Erol Köse, İbrahim Tatlıses'i ziyaret ettiği sırada kendisini kontrol ettirdiğini ve kalp krizinden kurtulduğunu açıkladı:“Anjiyo ve stent takılma işlemim yapıldı. Önce Allah'a, sonra Tatlıses ve Prof. Dr. Mehmet Yazıcıoğlu'na teşekkür ederim.”'Taş gibi taş'İbrahim Tatlıses'i ziyaret eden Aydemir Akbaş ise “Çok iyi, maşallahı var. Taş gibi taş, Allah ona şifa versin. Ben de kanseri yendim, tüm sonuçlarım temiz çıktı. Ama şu bel fıtığını yenemedim. Fizyoterapiye gidiyorum” dedi.'Hakkınızı helal edin'Harbiye'de konser veren İbrahim Tatlıses'in sahnesine eski eşi Ayşegül Yıldız ve kızı Elif Ada geldi. 20 yıl sonra ilk kez Harbiye'de sahneye çıktığını dile getiren İbrahim Tatlıses, 'Sizler buraya gelerek beni onure ettiniz' şeklinde konuşmuştu.Şarkı arasında kendisini dinlemeye gelen seyircilerinden helallik isteyen Tatlıses, 'Kalp ameliyatı olacağım birkaç güne. Hakkınızı helal edin' dedi. Tatlıses'in bu cümleleri kurmasıyla birlikte gözleri de dolmuştu.